Sprinter Démare wint openingsrit in Ster van Bessèges

Vos finisht in Maldegem wel voor wereldkampioene Cant

16:42 Marianne Vos heeft in Maldegem de derde editie van de Parkcross op haar naam geschreven. De 29-jarige wielrenster van WM3 Pro Cycling was in de Belgische veldrit een klasse apart. De kersverse wereldkampioene Sanne Cant uit België eindigde op de tweede plaats. De Nederlandse Sophie de Boer werd derde.