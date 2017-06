Sprintkoning, met dank aan opa Ko’s Panasonicje

Het is snel gegaan, vindt ook zijn familie. Vader Gerrie weet nog goed dat zijn zoon op de middelbare school op het vwo begon. Vwo werd al snel havo. En havo werd vmbo-t. ,,Daar bleef hij zitten en moest hij ook al van af. Toen ging hij maar naar de fietsenmakersschool. Tja, hij wilde wielrenner worden. Maar die kans was zo klein, dachten we.”



Zorgen maakten ze zich niet in de familie Groenewegen. Dylan was handig, die kon gerust in de fietsenzaak aan de slag. Bovendien bleef Groenewegen zich ontwikkelen. Zijn snelheid aan de meet viel op. ,,Maar die donderse Danny van Poppel klopte hem vaak”, zegt opa Ko. Nooit werd Groenewegen nationaal kampioen in de jeugdcategorieën die hij doorliep.



Maar vorig jaar bij de profs was het meteen raak. Zijn ploeg durfde op het vlakke Zuid-Hollandse eiland vol in te zetten op de jongeling en hij maakte het af. Zoals ze nu ook speciaal voor hem een heuse sprinttrein hebben opgezet. Alle grote sprinters heeft hij al eens verslagen. ,,En als alles op zijn plek valt, kan ik dat in de Tour ook”, zegt Groenewegen. ,,Of het lukt, weet ik niet. Maar het is wel de bedoeling.”



Een zoon die de Tour rijdt, heeft zo zijn voordelen, merkte vader Gerrie vorig jaar al. ,,Mensen wisten wel dat-ie fietste, maar toen hij kampioen werd van Nederland en een week later ook zijn debuut in de Tour maakte, heb ik na even nadenken toch maar zijn achternaam hier op het raam van de winkel laten zetten.” RACING GROENEWEGEN staat er nu dus op de ruit. Het blijkt een gouden zet, merken ze aan de gegroeide klandizie.



,,Hierdoor heb ik ook weer veel meer racefietsonderhoud gekregen. Er waren ook vrouwtjes die zeiden: goh, ik heb normaal niets met wielrennen, maar nu vinden we het zo leuk, we zitten steeds naar Dylan te kijken. Geinig, hè?”



Vijf keer sprintte Groenewegen dit seizoen al naar een dagzege. In de Ster ZLM Toer klopte hij op zijn borst na twee klinkende zeges. Zijn familie vindt die bravoure prachtig. Ze reizen hem achterna. Naar het NK in Montferland, en daarna in elk geval ook in de eerste zes dagen van de Tour. Hotelletje, pensionnetje, en dan maar zenuwachtig afwachten of hij de eerste Nederlandse sprintzege boekt sinds die van Jeroen Blijlevens. Dat was in 1998.



En als er één man in het bijzonder is die dat veel te lang geleden vindt, is het Dylan Groenewegen wel. Die sprintte als 7-jarig jochie al door de Amsterdamse Rivierenbuurt. Op een mini-fietsje.