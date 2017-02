Stannard beste in slotetappe Herald Sun Tour

Quintana wint op verjaardag, Poels vierde

4 februari De Colombiaan Nairo Quintana heeft de vierde etappe van de Ronde van Valencia gewonnen en de leiderstrui veroverd. Het was een rit met aankomst bergop in Lucena del Cid, op een hoogte van 931 meter. Wout Poels, vorig jaar winnaar in Valencia, eindigde als vierde op 48 seconden.