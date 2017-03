Steven Kruijswijk na tijdverlies: Ik was helemaal klaar

'Positie Brailsford onhoudbaar'

13:45 Trek-ploegleider Steven de Jongh kan niet geloven dat Dave Brailsford, zijn voormalig baas bij wielerploeg Sky, nog lang in functie blijft. De Brit is al een tijdje in opspraak vanwege onduidelijke verklaringen over de inhoud van een pakketje medicijnen dat in 2011 werd bezorgd aan toenmalig kopman Bradley Wiggins.