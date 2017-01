Stroetinga en Lampater leiden in zesdaagse Bremen

Contador: Tinkov had geen idee hoe hij een team moest leiden

10 januari Alberto Contador heeft na maanden van stilzwijgen eindelijk gereageerd op de tirade van Oleg Tinkov aan zijn adres. De Spanjaard is blij dat hij van de Russische eigenaar is verlost. ,,Hij was een deel van mijn carrière, maar gelukkig is het nu voorbij."