Sunweb met vier Nederlanders naar Omloop

,,Ons doel is meezitten in de ontsnappingen en in de tweede helft van de koers serieus aanvallen'', zei ploegleider Arthur van Dongen vandaag. De afvaardiging van de Duitse formatie bestaat behalve de vier Nederlanders uit de Belgen Bert De Backer en Zico Waeytens, Max Walscheid uit Duitsland en de Deen Søren Kragh Andersen die vorige week nog een rit won in de Ronde van Oman.



Onder anderen Tom Dumoulin en Laurens ten Dam starten donderdag namens Sunweb in de Ronde van Abu Dhabi, die vier dagen duurt. Voor Dumoulin is het zijn eerste koers van dit jaar.