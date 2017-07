Teuns op indrukwekkende wijze naar eindzege in Ronde van Wallonië

Landa niet blij met knechtenrol voor Froome: Dit wil ik nooit meer

12:48 Het was toch wel een gespreksonderwerp de voorbije Tour: was Mikel Landa sterker dan zijn kopman Chris Froome of niet? De Spanjaard liet zich tijdens de Tour nooit uit in de media, maar nu de Tour erop zit lijkt hij toch niet helemaal tevreden met de gang van zaken binnen Team Sky.