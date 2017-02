Tolhoek en De Tier debuteren in Ruta del Sol

De Zeeuw Tolhoek (22) won vorig jaar in dienst van Team Roompot verrassend het bergklassement in de Ronde van Zwitserland. De Tier is een 25-jarige Belg die wordt gezien als een klimtalent. Hij komt over van Topsport Vlaanderen.



Lars Boom maakt volgende week in de Ronde van de Algarve zijn rentree op de weg. Boom, overgekomen van Astana, was dit jaar tot nu toe alleen in het veldrijden actief. De ploeg van LottoNL-Jumbo is gebouwd rond sprinter Dylan Groenewegen, voor wie er kansen liggen in de eerste en de vierde etappe. De Sloveen Primoz Roglic geldt als kopman in de Portugese rittenkoers.