Tom Dumoulin: Niet voor half geld naar criterium Maastricht

Bastianelli wint, Van der Breggen houdt trui in Giro Rosa

17:42 De Italiaanse wielrenster Marta Bastianelli heeft de negende etappe van de Giro Rosa gewonnen. De wielrenster van de Italiaanse ploeg Alé Cipollini was zaterdag de snelste in de massasprint in de etappe van Palinuro naar Polla over 122,3 kilometer. Ze bleef de Finse Lotta Lepistö en haar landgenote Giorgia Bronzini nipt voor.