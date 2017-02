Trainer Van Aert: Van der Poel en Wout rijden elkaar kapot

,,Ze rijden elkaar kapot", zegt de 55-jarige Belg. ,,Wout sukkelt nu met zijn knie en Van der Poel is al twee keer geopereerd. Ze rijden elke cross vanaf de eerste ronde met een hoge intensiteit. Door steeds opnieuw in duel te gaan, dwingen ze elkaar ook om elke cross vol te rijden."



Van Aert prolongeerde onlangs in Luxemburg zijn wereldtitel, hoewel hij in de aanloop naar de WK last had van zijn knie. ,,Nu Wout opnieuw wereldkampioen is, zullen organisatoren en sponsoren hem natuurlijk overal aan de start willen hebben. Maar ik ben inspanningsfysioloog en dan luidt mijn eerlijke advies: beperk je seizoen tot dertig crossen", aldus Lamberts. ,,Wout is een grote, gespierde gast, maar hij is pas 22 jaar. Veertig crossen vind ik dan te veel."