Trotse Nys ziet zoon zegevieren bij nieuwelingen

,,'Zelf ben ik nooit Belgisch kampioen bij de nieuwelingen geweest. Nu lukt het Thibau wel. Het is heel moeilijk om onder woorden te brengen wat ik nu voel. Uiteraard ben ik trots, maar ik was ook trots geweest als hij op een vierde plek was geëindigd.''

Nys, inmiddels baas van een crossteam, werd in zijn loopbaan twee keer wereldkampioen en liefst negenmaal Belgisch kampioen. ,,Thibau geniet van wat hij doet, hij vindt plezier in het fietsen en dat is voor mij als vader het belangrijkste. Zelf was ik altijd gestresst voor kampioenschappen, had ik een benauwd gevoel en voelde ik druk. Na mijn pensioen dacht ik dat nooit meer te hebben en kijk: een jaar later heb ik het alweer.''



Nys wil zijn zoon niet te veel sturen: ,,Het is genieten van dit moment. Misschien zal hij over vijf jaar biljart spelen of golfen, en dan ben ik ook blij.''