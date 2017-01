Van Aert: Ik heb geen TUE nodig gehad

De van een knieblessure teruggekeerde titelverdediger heeft drie goede trainingen achter de rug. Tijdens zijn afwezigheid in de cross zette landgenoot Kevin Pauwels een formulier van de dopingcontrole die hij had ondergaan online. Dat voorbeeld werd gevolgd door Van der Poel, maar niet door Van Aert. ,,Ik ben ook niet van plan om mijn formulier online te zetten. Waarom anderen dat wel hebben gedaan, kun je beter aan Kevin Pauwels vragen.”

De spanning in het Belgische kamp was voelbaar. Ploegmaat Pauwels kan zich voorstellen dat zijn actie niet in goede aarde is gevallen bij kopman en topfavoriet Van Aert. ,,Maar ik heb het gedaan om te laten zien hoe ik het doe.’’ Of meer wielrenners zijn voorbeeld zouden moeten volgen? ,,Dat moet niet, maar mag wel.”