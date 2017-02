Van Aert in eigen woonplaats geklopt door Van der Poel

Deen wint in Valencia, Van Avermaet behoudt leiding

3 februari Magnus Cort Nielsen heeft vandaag de derde rit in de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De Deense wielrenner van ORICA-Scott bleef in de 163 kilometer lange etappe van Canals naar Riba-Roja de Túria de Fransman Nacer Bouhanni net voor. Bryan Coquard, landgenoot van Bouhanni, kwam als derde over de eindstreep.