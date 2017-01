Van Aert slaat Hoogerheide over vanwege pijnlijke knie

Van Aert stelde de eindzege in de wereldbeker afgelopen zondag al veilig door met overmacht de wedstrijd in het Italiaanse Fiuggi te winnen, maar hij kampt sindsdien wel met een ontsteking in zijn rechterknie. Over tien dagen is de strijd om de regenboogtrui in Luxemburg. ,,Mijn WK komt voorlopig niet in gevaar, maar de tijd tikt natuurlijk. Ik ben vandaag op controle geweest en de ontsteking in mijn knie is nog niet weg'', laat Van Aert weten.