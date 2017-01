Van Avermaet niet bang voor Sagan in 2017

Van Avermaet is de laatste weken volop aan het trainen om in 2017 in topvorm aan 'zijn' koersen te verschijnen als de Ronde van Vlaanderen. ,,De laatste tijd ben ik zwaar aan het trainen. Ik voel dat de conditie er snel aankomt.''

De grootste concurrent voor het komende seizoen? ,,Peter Sagan'', is Van Avermaet duidelijk. ,,Maar ik ben niet bang voor hem. Ik heb hem al een paar keer verslagen en hij mij ook. We zijn even sterk. Maar ik koers graag met hem. Net als ik rijdt hij open en aanvallend." Naast Sagan ziet de Belgische olympisch kampioen op de weg met Alexander Kristoff, Tom Boonen en John Degenkolb nog een aantal grote concurrenten in de klassiekers. ,,Snelle mannen die een klassieke zege in de benen hebben.''