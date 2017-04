Van Avermaet wint memorabele Parijs-Roubaix

De Belg Greg van Avermaet bekroont zijn sublieme voorjaar met de zege in Parijs-Roubaix. De kopman van BMC heeft in de afscheidswedstrijd van Tom Boonen getoond wie de natuurlijke opvolger is.



Door Thomas Sijtsma



Het was de afgelopen weken al schering en inslag: finales van ruim negentig kilometer lang. Ook in het derde wielermonument van het jaar was dat het geval. Het tempo werd al ver voor het Bos van Wallers opgevoerd, veel ontsnappingen werden gesmoord voor ze goed en wel ontstaan waren.



Van Avermaet had in de eerste fase veel pech en moest zich terugvechten nadat hij achter een valpartij zat. Op dat moment stal vooral Tom Boonen de show. De Vlaming reed zijn laatste grote wedstrijd en wilde dat weten ook. Geen kasseistrook ging voorbij zonder dat hij even aan de boom rammelde.



Verschillen werden echter niet gemaakt. Zelfs op de zware strook Mons-en-Pévèle konden veel renners mee in het kielzog van Boonen en de andere kleppers.



Uiteindelijk ontsnapten Zdenek Stybar, Sebastian Langeveld en Jurgen Roelandts aan de aandacht van de groten. Zij pakten een halve minuut en werden bijgehaald door de teruggevochten Greg van Avermaet, Jasper Stuyven en Gianni Moscon. Peter Sagan probeerde de oversteek ook te maken, maar viel ver terug door pech.



Op Le Carrefour de l'Arbre, de laatste echt zware kasseistrook, werd dit groepje gehalveerd. Greg van Avermaet liet zien hersteld te zijn van zijn inhaalrace en alleen Stybar en Langeveld konden mee. Achter de kopgroep probeerde Boonen met zijn laatste krachten tempo te ontwikkelen met enkele medestanders, maar de jus was uit zijn benen en de achterstand te groot.



De drie sterksten in koers reden met elkaar naar de wielerbaan in Roubaix. met Stuyven en Moscon in hun kielzog bleek Van Avermaet de sterkste in de sprint. Stybar en Langeveld bezetten plek 2 en 3.