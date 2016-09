Van der Breggen pakt ook Europese titel: 'Dit is een droomjaar'

Droomseizoen

De 26-jarige Van der Breggen beleeft een topseizoen. Niet alleen pakte ze goud in de wegrace in Rio, ze behaalde daar ook brons op de tijdrit. Bij de EK in Plumelec had ze donderdag ook al zilver gepakt in de tijdrit. ,,Dit is inderdaad een droomjaar. Olympisch goud was al ongelooflijk, nu pak ik hier op het eerste EK voor vrouwen elite ook nog eens de titel, één waar wel een trui aan verbonden is.''



In de wegrace liet de geboren Zwolse zich pas in de slotkilometer zien, toen alle vluchters waren ingerekend en ook alle late ontsnappingen mislukt. Van der Breggen reageerde in de beklimming van de Cote de Cadoulal alert op een uitval van Niewiadoma en passeerde haar vlak voor de meet. ,,Het was een lastige wedstrijd, maar ik had het gevoel dat de focus de hele tijd goed zat en dat we de koers onder controle hadden. Eerst de aanval met Lucinda en daarna legden we een hoog tempo op. De ploeg heeft heel hard gewerkt, in de laatste ronde zei ik hen dat ze tempo moesten maken en ik het zou proberen afmaken op de klim. Dat is gelukt, dit is een titel waar ik heel trots op ben."



Landgenote Lucinda Brand was een van de acht rensters die op een kleine 50 kilometer van de finish op avontuur ging en een dikke minuut voorsprong nam. Brand probeerde het met nog zo'n 20 kilometer te gaan solo, maar ze kreeg drie rijdsters mee. Op een ronde voor het einde werd het viertal bijgehaald.