Van der Breggen wint Nacht van Hengelo

De Deense wereldkampioene Amalie Dideriksen moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De vrouwentoppers vormden voor het eerst het hoofdnummer van de Hengelose profronde. In het verleden wonnen grote renners als Gerrie Knetemann, Jan Raas, Jean-Paul van Poppel, Johan Museeuw, Erik Dekker, Michael Boogerd, Robbie McEwen en Lars Boom in de stad in Overijssel.

De rensters op het podium vonden het initiatief voor herhaling vatbaar. ,,Je merkt dat het vrouwenwielrennen steeds populairder wordt" meende winnares Van der Breggen na afloop. ,,Ik denk dat we het langzamerhand ook verdienen. Bovendien krijg je zo'n veld bij de mannen niet bij elkaar. Ik was echt onder de indruk van hoeveel sterke rensters er hier waren. Ik hoop dat het goed genoeg bevallen is om ons terug te vragen in Hengelo. En dat het navolging krijgt in het land."