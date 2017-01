Van der Poel in tranen: Ik verlies van de banden

Van der Poel was er vanuit het startschot vandoor gegaan, maar kreeg alleen voorop te maken met lekke banden. Drie keer moest hij van fiets wisselen, waardoor Van Aert kon terugkomen. Terwijl ze samen na vijf ronden de finish passeerden, had Van der Poel weer te maken met een leeglopende achterband. ,,Die vierde was er te veel aan. Daarvoor had ik, ook toen Wout was aangesloten, steeds het gevoel dat het wel goed zat. Dit is de grootste ontgoocheling uit mijn loopbaan. Mijn voorbereiding was perfect geweest. Ik ben, toen het vorige week in Hoogerheide wat minder ging, ook niet in paniek geraakt. Alleen door pech verspeel ik hier mijn kansen.''