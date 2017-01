Van der Poel kan ambities op de weg waarmaken bij Corendon

Van der Poel ziet rivaal Van Aert WK winnen

14:02 Het moddergevecht op de fiets tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert werd gewonnen door de Belg. De Nederlander reed op het WK veldrijden in Bieles meermalen lek, moest de wereldtitel net als vorig jaar aan zijn rivaal laten en kwam in tranen als tweede over de streep in Luxemburg.