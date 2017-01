Van der Poel: Maak elke dopingcontrole openbaar

,,Dat Wout het niet online zet is zijn goed recht natuurlijk,’’ zegt Van der Poel daarover. ,,Maar als je niks te verbergen hebt lijkt het mij niet onlogisch om online te zetten. Ik denk dit goed is voor de sport om transparantie te krijgen. Ik ben er voorstander van om elke dopingcontrole openbaar te maken. Misschien is dat iets waar we in toekomst naar toe kunnen werken.’’