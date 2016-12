Van der Poel met de schrik vrij na val: 'Eigen schuld'

Hij werd met een brancard van de weg gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd geen ernstige schade geconstateerd. ,,Ik ben in orde. Een vervelende crash, maar het was mijn eigen schuld. Ik heb geluk gehad. Bedankt voor alle bezorgde berichten," laat Van der Poel via een bericht op Twitter weten.



Samen met de Belgische wereldkampioen Wout van Aert vecht Van der Poel dit seizoen bij iedere wedstrijd een verbeten strijd uit. Beiden wonnen tot nu toe drie wedstrijden om de wereldbeker. Van Aert won uiteindelijk de cross.



,,Wellicht nam Mathieu te veel risico bij het passeren'', zei Van Aert in een reactie. De Belg was blij met zijn overwinning, maar was met zijn gedachten vooral bij zijn concurrent. ,,Het zou slecht voor de sport zijn als hij lang is uitgeschakeld. Laten we hopen dat het meevalt.''