Van der Poel noemt ploegleider van Van Aert 'janker' na kritiek op vader

Ploegleider Niels Albert, zelf wereldkampioen in 2009 en 2012, vindt het maar vreemd dat Adrie mede het parcours in Luxemburg uit mag stippelen. "Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Adrie een parcours zal neerzetten in het voordeel van Mathieu'', zei de wegens hartritmestoornissen gestopte oud-renner aan Sporza. ,,Het is jammer dat de vader van een topfavoriet op één of andere manier betrokken is. Kan dat zomaar? Zijn daar geen regels voor?''