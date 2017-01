Van der Poel slaat wereldbeker in Italië over

Mathieu van der Poel laat de wereldbekerveldrit in het Italiaanse Fiuggi van volgende week schieten. De Nederlands kampioen, die maandag nog wel in het Belgische Otegem koerst, verkiest een trainingsstage in Spanje als voorbereiding op het WK. De strijd om de regenboogtrui is over drie weken in Luxemburg.