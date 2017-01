Van der Poel ziet rivaal Van Aert WK winnen

Pim Bijl



In een ware materiaalslag verloor Mathieu van der Poel eerst zijn voorsprong op Wout van Aert, en daarna ook de aansluiting met zijn rivaal. Het regende lekke banden in het deelnemersveld en ook de Nederlandse topfavoriet voor de wereldtitel bleef niet gespaard. Met een blik op onweer kwam hij als tweede over de finish in Luxemburg. Belg Kevin Pauwels werd derde.



Door het uitblijven van nachtvorst, de ingezette dooi en een flinke bak regen was het parkoers veranderd in een modderpoel waar veel losliggende stenen op lagen. Op de vlakke asfaltstrook pakte Van der Poel meteen robuust de kop door een scherpe start. In de eerste bocht viel er al een gaatje. Daarna bouwde hij op de zeer lastige ronde over het oude industrieterrein in Bieles vol technische uitdagingen rap een voorsprong op.



Na één ronde had hij al zeven seconden lag hij al zeven seconden voor op Kevin Pauwels, die daarna terug werd geworpen door een leeglopende band. En liefst vijftien seconden op rivaal Wout van Aert. De Belgische titelverdediger kwam daar nog als zesde door, maar schoof gestaag op. Een ronde verder was zijn achterstand gehalveerd. Hij sloop dichterbij, ook door twee lekke banden van koploper Van der Poel, veroorzaakt door de vele stenen op het parkoers.



Bij het binnenrijden van de post werd hij ook nog eens gehinderd door een fotograaf. Het zorgde voor de aansluiting van Van Aert. Zo werd het dus inderdaad een duel tussen de twee kemphanen van de cross. De leeftijdsgenoten, 22 jaar, zijn al de hele winter verwikkeld in een hevig gevecht. Op de fiets, in de weiden, het zand en de blubber. En ook daarbuiten, met bommetjes of verwijten in de media. Geen van de geboren winnaars kan het uitstaan als de ander wint.



Een lange tweestrijd tot de meet bleef echter uit door de vierde lekke band van de middag. Pech met grote gevolgen. Van der Poel moest een halve ronde rondrijden op een platte achterband, waardoor Van Aert binnen de kortste keren meer dan 20 seconden voor lag. Pa Van der Poel, Adrie, zuchtte eens diep. Bij het ingaan van de slotronde was het gat gegroeid naar 40 seconden.



De Belg schreeuwde het uit van blijdschap aan de finish. Van der Poel werd tweede en kwam in tranen over de streep. Het strijd om brons werd gewonnen door de Belg Kevin Pauwels, Nederlander Lars van der Haar eindigde als vierde nadat hij zes keer te maken kreeg met een lekke band.