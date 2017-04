Van Dijk wint tijdrit Healthy Ageing Tour

Cavendish niet van start in Scheldeprijs

12:56 Mark Cavendish is niet van start gegaan in de Scheldeprijs, de Vlaamse semiklassieker die hij drie keer won. De Brits sprinter heeft een enkelblessure. Ook Parijs-Roubaix komende zondag slaat de topsprinter over, meldde zijn ploeg Dimension Data.