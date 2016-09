Van Emden: Goed, maar niet goed genoeg

,,Het was goed, maar net niet goed genoeg ', was Van Emden nuchter. Beiden waren vroeg gestart en zagen de rest van het veld niet meer in de buurt van hun tijden komen.



,,Het was een parcours voor mij'', wist Van Emden, die de Ronde van Spanje eerder mocht verlaten van de ploegleiding om zich voor te bereiden op een mogelijke gooi naar de leiderstrui. ,,Mooi toch, je bent niet de vedette van de ploeg. Uit mezelf had ik dat niet gedaan.''



Veel harder had het volgens Van Emden niet gekund. ,,Perfect is het nooit. Dat kun je ook alleen zeggen bij een langere tijdrit, als je hem heel goed hebt ingedeeld. Hier is het gewoon hard door die bochten gaan en rammen.''



Kelderman

Zijn ploeggenoot Wilco Kelderman eindigde op 15 seconden van Dennis als vierde. ,,Je hoopt op meer, helaas zat dat er niet in. Het was wel een goede tijdrit'', zei de klassementsman van LottoNL-Jumbo, die vorig jaar derde werd in de Eneco Tour.



Zijn optreden in de tijdrit kon gezien worden als de basis voor opnieuw een goed klassement, maar Kelderman heeft er minder vertrouwen in dan vorig jaar. ,,Het is voor mij jammer dat de ploegentijdrit in de plaats is gekomen van een rit door de Ardennen. Ik vermoed dat het slotweekeinde nu niet lastig genoeg is voor mij.''