Van Poppel tweede in eerste etappe Tour Down Under, Ewan wint

Derde in de rit van Unley naar Lyndoch werd de Ier Sam Bennet. Ewan is ook de eerste leider in de etappekoers, met vier seconden voorsprong op Van Poppel.

Ewan was zondag ook al de winnaar van de People's Choice Classic, een criterium in Adelaide dat traditiegetrouw voorafgaat aan de Tour Down Under. De Australiër versloeg toen eveneens Bennet in de sprint.