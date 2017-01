VIDEO: Mathieu van der Poel verdedigt overtuigend Nederlandse titel veldrijden

Mathieu van der Poel is voor het derde jaar op rij Nederlands kampioen veldrijden geworden. De 21-jarige topfavoriet nam na twee ronden op het parcours in Sint-Michielsgestel afscheid van zijn tegenstanders en soleerde eenvoudig naar de titel.

Logo Volledig scherm Van der Poel pakt de zege © photo: Cor Vos

In de eerste ronde wisten alleen Corné van Kessel en belofterenner Joris Nieuwenhuis bij Van der Poel te blijven. De wereldkampioen veldrijden van 2015 werd niet meer gehinderd door een nekblessure, die hij vorige week had opgelopen bij een val in de cross van Loenhout. Na twee ronden vond Van der Poel het tijd om alleen door te gaan en de concurrentie zag de renner van Beobank-Corendon pas na de finish terug.

De strijd voor het zilver en brons was een stuk spannender. Van Kessel en Nieuwenhuis vochten mooie duels uit en uit de achtergrond kwam ook Lars van der Haar, die nog altijd aan zijn conditie werkt na lang blessureleed, sterk terug. Uiteindelijk bleek Van Kessel de best of the rest en was het zilver voor de renner van Telenet-Fidea. Nieuwenhuis pakte door zijn derde plaats naast het brons ook de beloftetitel op het NK.

Logo Volledig scherm Het podium: Van Kessel (links), Van der Poel (midden) en Nieuwenhuis. © photo: Cor Vos

Van der Haar werd vierde en David van der Poel, de oudere broer van kampioen Mathieu, eindigde als vijfde. Lars Boom kwam er op het technische parcours niet aan te pas en kwam als achtste over de streep.

'Wist vanaf eerste ronde dat het sneller kon'

,,Ik heb het de eerste twee ronden even afgewacht en had uiteindelijk aan één versnelling genoeg om het verschil te maken'', keek Van der Poel bij Ziggo Sport terug op de voorspelbare cross. ,,Er waren niet veel plekken om echt af te zien. Het was meer rijden van bocht naar bocht.''

De drievoudig kampioen schatte de titel, ondanks het ogenschijnlijke gemak waarmee hij naar de winst reed, op waarde in ,,Iedereen doet er heel makkelijk over, maar je moet het wel nog even doen. Er kan van alles misgaan, al wist ik wel vanaf de eerste ronde dat het sneller kon.''

Over drie weken gaat Van der Poel in Luxemburg een gooi doen naar de wereldtitel, in ongetwijfeld een tweestrijd met de Belgische titelverdediger Wout van Aert. ,,Daar ben ik wel al mee bezig, het is de belangrijkste trui. Die wil ik terug. Maar als het niet lukt heb ik in ieder geval het roodwitblauw nog.''