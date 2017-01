VIDEO: Vos oppermachtig naar zesde nationale titel

Vos was zeer verheugd met haar titel, na eerdere successen in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015. ,,Dit kampioenschap, nadat ik er een tijdje tussenuit ben geweest, smaakt extra zoet'', zei ze bij Ziggo Sport . ,,Ik heb er hard voor gewerkt. Dit komt niet uit de lucht vallen. Eerst heb ik een goed wegseizoen kunnen draaien waarna ik me ben gaan voorbereiden op het crossseizoen.''

Vos stond het grootste deel van 2015 en de winter van 2015/2016 aan de kant door blessures en overtraindheid. Nu lijkt ze ook favoriet voor de wereldtitel, waar over drie weken in Luxemburg om wordt gestreden. Vos veroverde in 2006 in Zeddam voor het eerst de regenboogtrui om tussen 2009 en 2014 het internationale veldrijden te beheersen. Met haar zeven wereldtitels is ze recordhouder.