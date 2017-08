Vierde ritzege Teuns in drie weken tijd

Bouhanni wint nu wel in Tour de l'Ain

17:22 Nacer Bouhanni heeft de tweede etappe in de Tour de L'Ain gewonnen. De Fransman was in de 145 kilometer lange rit van Ambérieu-en-Bugey naar Saint-Vulbas het rapst in de sprint. Gisteren moest Bouhanni de zege nog laten aan Juan José Lobato van LottoNL-Jumbo.