Vijf redenen waarom Van der Poel het WK gaat winnen

1. Meer talent

Het is heel simpel. Mathieu van der Poel bezit gewoon over meer talent dan Wout van Aert. Omdat ze van dezelfde lichting zijn, beiden 22 jaar oud, zijn ze elkaar in de jeugd vrijwel elk crossweekend tegengekomen. Voor Van Aert is het misschien lastig om toe te geven, maar Van der Poel is beter.

2. Jongste wereldkampioen ooit

Mathieu van der Poel was eigenlijk nog maar een belofte toen hij zich in 2015 al liet kronen tot wereldkampioen bij de elite. In dat seizoen reed hij nog afwisselend met de beloften en elites. Het kwam dan ook als een verrassing dat de pas 20-jarige Van der Poel in het Tsjechische Tábor al de beste van de wereld was. En wie werd daar tweede? Juist ja, Wout van Aert. Sven Nys, die het veldrijden een decennia lang domineerde, werd verwezen naar plek 17.

3. Belgische overmacht

Ze hebben Wout van Aert. Ze hebben Tom Meeusen. Ze hebben Tim Merlier. Ze hebben Kevin Pauwels. Ze hebben Laurens Sweeck. Ze hebben Michael Vanthourenhout. Ze hebben Gianni Vermeersch. Op voorhand moet Van der Poel zich bijna voelen als een eenzame supporter van Ajax in een bomvolle Kuip. Hij is in de minderheid.



Veldrijden wordt sinds jaar en dag gedomineerd door de Belgen. Kijk niet vreemd op als dit zevental in de top-10 eindigt. Aan Van der Poel om weerstand tegen deze overmacht te bieden. Hulp krijgt hij onder anderen van Lars van der Haar en Lars Boom. Of zij een rol van betekenis kunnen spelen, is afwachten.