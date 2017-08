Viviani klopt Bouhanni in Poitou-Charentes

Viviani en Bouhanni wisselen elkaar vooralsnog af in de Franse etappekoers. De Italiaan van Team Sky won dinsdag de openingsetappe, de Franse sprinter werd toen tweede. Bouhanni schreef een dag later de tweede etappe op zijn naam door Viviani nipt voor te blijven en nam ook de leiding over van de Italiaan.

Bij de tijdrit van 20,6 kilometer later op donderdag draagt Viviani weer de witte leiderstrui. Vrijdag is de afsluitende vijfde etappe. Viviani verkeert in blakende vorm. Zondag was hij ook al succesvol in de Duitse eendagskoers Cyclassics in Hamburg.