Viviani sprint naar zege in 'waaieretappe' in Oostenrijk

D'hoore wint in Giro Rosa, Van der Breggen blijft leider

16:36 Jolien D'hoore heeft de vierde etappe gewonnen van de Ronde van Italië. De Belgische kampioene versloeg na een rit over 118 kilometer met start en finish in Occhiobello in de sprint de Australische Chloe Hosking en de Amerikaanse Coryn Rivera van Team Sunweb.