Voormalig Israëlische beloftenkampioen Grabovski (31) overleden

Ewan klopt Sagan opnieuw, Van Poppel op podium

20 januari Na de eerste en derde etappe in de Tour Down Under heeft Caleb Ewan ook rit vier gewonnen in Australië. De renner van Orica was in de massasprint net als gisteren te sterk voor wereldkampioen Peter Sagan (BORA). Danny van Poppel (Sky) werd derde.