Vos oppermachtig in Fiugi, eindzege De Boer

Marianne Vos was zondag in het Italiaanse Fiugi ook bij haar tweede optreden in de wereldbeker veldrijden deze winter een klasse apart. In de vorige week in Sint-Michielsgestel veroverde nationale kampioenstrui reed de Brabantse het grootste deel van de wedstrijd alleen voorop.

Vos geldt meteen ook als favoriete voor de wereldtitelstrijd, over twee weken in Luxemburg. De Tsjechische Katarina Nash werd tweede, de Nederlandse Sophie de Boer derde. Voor De Boer was dat voldoende voor de eindzege in de wereldbeker.

Die voortijdige beslissing was mede een gevolg van het afhaken van Sanne Cant. De Belgische richt zich volledig op het WK en liet de wereldbekerwedstrijd in het nabij Rome gelegen Fiugi, net als wereldkampioene Thalita de Jong, schieten. In het klassement heeft De Boer, met alleen nog de cross van Hoogerheide voor de boeg, een veilige marge van 93 punten op Nash. Cant zakte naar de derde plaats.