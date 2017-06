Vos tweede in openingsrit Women's Tour

De eerste etappe ging over 148 kilometer van Daventry naar Kettering. De 22-jarige Poolse Niewiadoma vluchtte na ongeveer 100 kilometer uit het peloton en bouwde een voorsprong op van 3.30 minuten. Daar bleef uiteindelijk 1.42 van over.



Ellen van Dijk noteerde dezelfde tijd als Vos en eindigde als zeventiende. Acht seconden later kwam onder meer de Europees en olympisch kampioene Anna van der Breggen over de finish. In het deelnemersveld van 99 bevinden zich in totaal vijftien Nederlandse wielrensters.