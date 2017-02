Vrouwen Gold Race vier keer over Cauberg

Uit de vandaag gepresenteerde route blijkt dat de vrouwen na de eerste doorkomst nog drie keer de beroemde heuvel op rijden. De finish in Vilt ligt twee kilometer voorbij de top. Het is de eerste keer sinds 2003 dat de Gold Race ook voor vrouwen wordt gehouden. De koers maakt deel uit van de UCI Women's WorldTour. Voormalig olympisch- en wereldkampioene Leontien van Moorsel is koersdirecteur.



De vrouwen starten net als de mannen op de markt in Maastricht, maar dan twintig minuten later. Hun wedstrijd is ruim 121 kilometer lang, de finish wordt verwacht rond kwart over twee.