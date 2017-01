Vrouwen Oranje favoriet voor WK

De 27-jarige Rotterdamse kan zich best voorstellen dat Belgisch kampioene Sanne Cant met frustratie toeleeft naar het WK. ,,Ze stuit elke keer op een Hollandse. Dat is naar, hoor.'' Brand, van huis uit wegrenster en Nederlands kampioen in 2013 en 2015, heeft zich meer dan ooit toegelegd op de cross. In de helft van haar veertien ritten stond ze op het podium. Na haar tweede plek in Hoogerheide - net achter Vos - mag ze stiekem dromen van de wereldtitel. ,,Ik zeg niet dat ik Marianne kan verslaan, maar er is een kans. Vandaag was ze sterker, maar niet overtuigend. Als Oranje zijn we extreem sterk. Het enige waar de rest hoop uit kan putten, is dat we tegen elkaar zullen rijden.''