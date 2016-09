Wereldkampioen Sagan pakt eerste Europese titel

Sagan vol ambitie: Eneco Tour is mij op het lijf geschreven

9:01 Peter Sagan komt met veel ambitie naar de Eneco Tour, die maandag in Bolsward begint. Bij zijn eerste optreden ooit in de Nederlands/Belgische rittenkoers kan hij de leiding in de UCI WorldTour heroveren. De Colombiaan Nairo Quintana nam de nummer 1-positie op de wereldranglijst over van de Slowaakse wereldkampioen nadat hij de Ronde van Spanje op zijn naam had geschreven.