Westra emigreert met aanstaande vrouw naar Australië

Uran de sterkste tijdens bijltjesdag, Froome blijft leider

9:00 De negende etappe van de Tour de France is een prooi geworden voor Rigoberto Uran. In de zware bergetappe van Nantua naar Chambéry klopte hij Warren Barguil in een millimetersprint. Robert Gesink viel uit na een fikse valpartij, net als Geraint Thomas en Richie Porte. Chris Froome blijft leider