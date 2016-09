Wie is de beste allrounder van het peloton?

In meerdere ritten zijn verschillen te maken. Zo is in elke etappe weer de 'Gouden Kilometer' aan het slot geplaatst. In dat slotstuk zitten drie bonifactiesprints verborgen waar renners 3, 2 en 1 seconden kunnen winnen voor het klassement. Omdat de beloning kort voor de massasprint te behalen is, gaan de sprinters zich waarschijnlijk niet mengen voor deze seconden.



Tijdrit

Op de tweede dag, van de zeven in totaal, is de rit tegen de klok gepland. Dumoulin is niet blij met de afstand. De tijdrit telt nog geen tien kilometer en grote verschillen worden niet gemaakt. Wel is Dumoulin de grote favoriet voor deze rit.