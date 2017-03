Wie verslaat de concurrentie en vooral de wind in Gent-Wevelgem?

Het parcours is op veel plekken ideaal voor waaiervorming. Het zijn veelal lange, rechte wegen met weinig beschutting. Vooral de passage door het moerasgebied van De Moeren is berucht in het peloton. Zo spectaculair en gevaarlijk als twee jaar geleden, toen renners er letterlijk van hun fiets waaiden, zal het vandaag niet worden – maar volgens de weersvoorspellingen staat er in De Moeren opnieuw wind in de flank. Dat betekent dat er grote kans is dat het peloton er uiteen wordt geslagen.



Nieuw in Gent-Wevelgem dit jaar is de passage van een aantal onverharde stroken rond Ploegsteert. Ze moeten voor meer schifting zorgen tussen de beklimmingen van de Kemmelberg. Een gelukje voor de renners: er is geen regen voorspeld, dus er zal ze een modderbad bespaard blijven.



De kans is groot dat de wedstrijd – al dan niet door waaiervorming – vroeg wordt opengebroken door de kopstukken. En dan vooral door de mannen van Quick Step – die ploeg heeft meerdere kandidaat-winnaars in huis en wil het overtal uitspelen. In Dwars Door Vlaanderen en in de E3 Prijs gingen de renners van Quick Step al vroeg in de aanval – met succes. Het is voor hen dé manier om individuen als Peter Sagan en Alexander Kristoff af te schudden.