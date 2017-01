Wielerploeg Wanty-Groupe Gobert bevestigt stoppen Westra

Ook veldrijdster De Jong slaat wereldbeker cross over

13:17 Na Mathieu van der Poel slaat ook veldrijdster Thalita de Jong de komende wereldbekerwedstrijd in Fiuggi over. De regerend wereldkampioene gaat met Van der Poel en Lucinda Brand op trainingskamp, om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het WK van eind deze maand in Luxemburg.