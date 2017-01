Wielerteams desnoods met half team naar Giro

,,We stellen voor de regels een keer aan te passen en naast de vier wildcards een extra uitnodiging te creëren voor renners van deze twee ploegen'', zegt Savio, wijzend naar de slechte staat waarin het professionele Italiaanse wielrennen verkeert. ,,Met het verdwijnen van Lampre is er geen enkel Italiaans team meer actief in de WorldTour en zijn er sowieso nog maar vier profteams in Italië. Als de sponsors Androni en Fantini, zoals aangekondigd, nu ook uit het wielrennen stappen, dreigen zorgelijke tijden voor de wielersport in ons land.''



Het verzoek is neergelegd bij zowel RCS als bij de Italiaanse wielerbond en bij de in de IPCL (International Pro Cycling League) verzamelde profteams. Bij Nippo rijdt onder meer oud-Girowinnaar Damiano Cunego.