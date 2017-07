Wielrenster Cretti ontwaakt uit coma: artsen voorzichtig positief

Cretti ging in een afdaling bij een snelheid van 90 kilometer per uur onderuit en sloeg daarbij met haar hoofd tegen een vangrail. De artsen hielden Cretti in coma en gingen in eerste instantie uit van permanente hersenschade maar de eerste berichten na het ontwaken zijn voorzichtig positief. ,,Claudia beweegt goed en is nieuwsgierig. Ze luistert naar audioberichten en bekijkt foto's op haar mobiele telefoon", aldus de moeder van Cretti.

De Italiaanse wordt binnenkort overgeplaatst van het ziekenhuis in Benevento waar ze sinds haar val ligt, naar een revalidatiecentrum dichtbij huis.