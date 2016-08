Wiggins en Cavendish in Zesdaagse van Gent

Wiggins (36) is voormalig winnaar van de Ronde van Frankrijk, sprinter Cavendish heeft onder meer dertig etappezeges in de Tour op zijn naam staan. Op de houten piste pakten ze in maart samen de wereldtitel in de ploegenkoers. Ze hebben als koppel ook ervaren in zesdaagsen, waaronder die in Gent, de geboortestad van Wiggins.



,,Voor zover ik me kan herinneren was de Gentse zesdaagse in 1986 de eerste koers die ik ooit gezien heb", zei Wiggins, voor wie het zijn afscheidswedstrijd is. ,,Op mijn negentiende reed ik er zelf voor het eerst, dus de cirkel is rond als ik er ook mijn laatste rijd. Er hangt zoveel nostalgie in 't Kuipke."