Wiggins stopt met wielrennen

Stybar gebruikt veldritten puur als voorbereiding

27 december In de aanloop naar de start van het wielerseizoen op de weg duikt Zdenek Stybar deze week twee keer het veld in. De drievoudig wereldkampioen doet donderdag mee aan de Azencross in Loenhout en staat een dag later aan de start in Bredene. De 31-jarige Tsjech uit de QuickStep-ploeg doet dat naar eigen zeggen zonder ambities.