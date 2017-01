Wild wint slotetappe Santos Women's Tour, eindzege Spratt

Spratt legde de basis voor haar eindzege zaterdag al in de eerste etappe, die ze won. Een dag later was Wild de beste in het criterium door Adelaide. In de derde etappe moest de Almelose genoegen nemen met de tweede plek, waarna ze vandaag haar tweede zege boekte. In het eindklassement werd Wilde derde, nog achter landgenote Janneke Ensing.