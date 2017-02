Williamson 13 maanden na zware val in Rotterdam nog altijd niet op de fiets

In het interview met The Guardian laat de Britse baanwielrenster weinig over aan de verbeelding. ,,Ik had een grote snee aan mijn rechterzijde. Die ging zo diep dat een ruggenwervel zichtbaar was. Het leek wel een haaienbeet. Daarnaast had ik breuken in mijn nekwervel en ruggenwervels. Ook had ik meerdere dislocaties in mijn rug."



Meer dan een jaar later heeft ze nog steeds niet op de fiets gezeten. Terwijl olympisch goud in 2016 het hoogste doel was, stond haar jaar in het teken van leren lopen en het verwerken van psychologische trauma's die ze overhield aan het ongeluk in Rotterdam.